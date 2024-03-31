سورية.. دوي انفجارات متتالية في ريف دمشق

أفادت وسائل اعلام سورية، مساء اليوم اليوم، بسماع دوي انفجارات متتالية في ريف العاصمة السورية دمشق، يُرجح أنها ناجمة عن اعتداء إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط المنطقة.‎

وأكدت صحيفة "الوطن" أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء العاصمة دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي".

وبحسب وسائل الإعلام فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 30 : 21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فإن الدفاع الجوي السوري تصدى لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في أجواء ريف دمشق.