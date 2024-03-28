جريحان على الأقل في ضربة جوية إسرائيلية خارج دمشق

استهدفت غارة إسرائيلية الخميس أحد المباني السكنية قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق متسببة بإصابة شخصين على الأقل، على ما أفاد الإعلام الرسمي في دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري "شنّت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق".

وأضافت "أسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "دوي انفجارات في محافظة ريف دمشق نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران وحزب الله اللبناني".

من جهة آخرى وأصيب ضابط في الجيش السوري وشخصان اخران في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة عرطوز جنوب دمشق أيضا.