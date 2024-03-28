القبض على أميركي قتل 4 أشخاص طعنا وأصاب 7 آخرين

ألقت شرطة منطقة روكفورد، في شمال ولاية إلينوي الأميركية، القبض على رجل طعن عشوائيا أربعة أشخاص حتى الموت وأصاب سبعة آخرين، أمس.

وقالت رئيسة شرطة روكفورد، كارلا ريد، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن رجلاً يبلغ من العمر 22 عامًا قيد الاحتجاز والاستجواب. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص الذين أُصيبوا لا يزال في حالة حرجة.

وأضافت "نعتقد أنه لا يوجد مشتبه بهم آخرون في حالة فرار في الوقت الحالي، ليس لدينا دافع واضح لما جعل هذا الشخص يرتكب جريمة بشعة كهذه".

وفي البداية، قالت شرطة روكفورد إن خمسة أشخاص أصيبوا.

وتوفي ثلاثة أشخاص لحظة إصابتهم، بينما لفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وقد حددت الشرطة لاحقًا هويات الضحايا على أنهم فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وامرأة تبلغ 63 عاما، ورجل يبلغ 49 عاما، ورجل آخر يبلغ 22 عاما.

وطلبت ريد من سكان المنطقة مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في منازلهم للبحث عن أي شيء يتعلق بالهجمات.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من طعن موظف مراهق في محل وول مارت في روكفورد وقتله داخل المتجر.

وقال عمدة روكفورد، توم ماكنامارا: "اليوم، نشعر بصدمة بسبب عمل عنيف مروع آخر ضد أفراد بريئين من مجتمعنا".

وأكمل قائلاً، "الاهتمام الأساسي الآن هو ضمان دعم أعضاء مجتمعنا المتأثرين مباشرة بهذا العنف طوال فترة شفائهم واستعادتهم".

كتب العمدة على صفحة "فيسبوك" للمدينة أن "عدة جهات اختصاصية" تعمل على "عدة مواقع للجريمة لمحاولة فهم ما حدث بهدف منع تكراره مرة أخرى".