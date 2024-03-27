قتلى وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كذلك "مجمع ناصر الطبي" غربي مدينة خان يونس، واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخله وفي محيطه.

وذكرت أنه في اليوم الـ173 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعلنت مصادر صحية "استشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي القطاع".

كما قصفت زوارق الجيش الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقاً لـ«وفا».

وشهد محيط "مجمع الشفاء الطبي" غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً، ما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 32414 قتيلاً و74787 جريحاً، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.