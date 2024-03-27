مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قال مصدران أمنيان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان، قُتل شخصان وأُصيب ثالث في ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، أمس، وذلك بعدما استهدفت غارة منفصلة منطقة الهرمل على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود الجنوبية مع إسرائيل، على ما أفاد الإعلام الرسمي في بيروت ومصدر أمني، لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر في "حزب الله" لم يشأ كشف هويته إن القتيلَين ينتميان إلى الحزب الموالي لإيران.

ومساء السبت، استهدفت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية منطقة البقاع في شرق لبنان، ما أدّى إلى سقوط قتيل.

وأكّد مصدر أمني حدوث غارات على منطقة مفتوحة وغير مأهولة تنتشر فيها مواقع تابعة لحزب الله، على بعد حوالى 30 كيلومترًا من الحدود مع سورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلات تابعة له "قصفت مهبطًا وعدة منشآت عسكرية داخل مجمع عسكري تستخدمه الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة زبود في عمق الأراضي اللبنانية"، ردًا على "هجوم على وحدة المراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل" أعلن "حزب الله" شنّه على قاعدة ميرون الجوية "بصواريخ موجّهة".