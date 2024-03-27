انهيار جسر في أميركا بعد اصطدام مع سفينة

انهار جسر «فرانسيس سكوت كي» بمدينة بالتيمور الأميركية، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، على ما ذكرت سلطة النقل في ولاية ماريلاند في ساعة مبكرة أمس. وأعلنت سلطة النقل على منصة «إكس» أن جسر «آي-695» انهار، بسبب ارتطام سفينة في إشارة إلى الطريق السريع الذي يربط بين الولايات. وحضت السلطة السائقين على تجنب الطريق فوق نهر باتابسكو الذي عدّته «منطقة نشطة». وكانت سلطة النقل بالولاية ذكرت في وقت سابق أن الطرق الرابطة بين الولايات أُغلقت في الاتجاهين، بسبب «حادثة» على الجسر، مؤكدة تغيير مسارات المرور.

وقالت متحدثة باسم شرطة بالتيمور لشبكة «إن بي سي نيوز» من المرجح أن هناك أشخاصاً سقطوا في النهر.