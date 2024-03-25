بوتين يناقش مع المسؤولين الأمنيين اتخاذ إجراءات بعد هجوم موسكو الإرهابي

يعتزم الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الاثنين مناقشة اتخاذ إجراءات إضافية مع المسؤولين الأمنيين في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو، وأسفر عن مقتل 137 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للانباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف إن اللقاء سوف يتناول مسألة كيفية دعم الضحايا وأسرهم.

ورفض الكرملين التعليق على تقارير عديدة بشأن تعذيب القوات الأمنية الروسية للأربعة محتجزين المشتبه بهم.

وردا على سؤال من صحفي أشار إلى الإصابات الواضحة التي ظهرت على المشتبه بهم في قاعدة المحكمة وفيديوهات التعذيب، قال بيسكوف" سوف أترك هذا السؤال بدون إجابة".