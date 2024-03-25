وزيرة خارجية دولة أوروبية تقدم عرضا لأنهاء الحرب في غزة

قال السفير الألماني لدى الكويت هانس كريستيان أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور المنطقة لتقديم عرض لجميع أطراف الصراع في غزة لأنهاء الحرب والمعاناة.

وأضاف كريستيان ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد عقب الإفطار السنوي الذي تقيمه السفارة الالمانية في الكويت للإعلاميين، أن الوزيرة لديها ثلاثة مطالب رئيسة هي الوصول عاجلا إلى هدنة وإيجاد ممر إنساني لادخال المساعدات وإنهاء نقل سكان غزة .

وأوضح أن بيربوك ستصر على حل الدولتين ونجاح هذا يتعلق بمدى تجاوب الطرفين ، مؤكدا أن السلام هو الحل الوحيد الشامل في المنطقة .

وأشار إلى أن بلاده بصدد الإعلان عن تعاون هام مع الكويت هذا العام في المجال الأمني وهو تتويج لـ 60 عاما من العلاقات .