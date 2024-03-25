ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 32333 قتيلا و74694 جريحًا منذ اندلاع الحرب

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين إن 32333 فلسطينيا على الاقل قُتلوا وأصيب 74694 جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت في بيان أن 107 فلسطينيين قُتلوا وأصيب 176 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، مشيرة الى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.