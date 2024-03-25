قتلى وجرحى في غارات وقصف مدفعي على قطاع غزة

قتل وأصيب العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ونقلت وفا عن مصادر صحية في القطاع عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر محلية، طالبت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

واستهدفت، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت.

وجرح عدد من المواطنين، نتيجة قصف منزل عائلة فلسطينية في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.

وفي مخيم يبنا وسط مدينة رفح، قتل عدد من المواطنين وأصيب آخرون من جراء استهداف أحد المنازل، حيث أفادت مصادر صحية في المستشفى الكويتي بوصول عدد من القتلى والجرحى من جراء قصف إسرائيلي لمنازل بالمخيم.

وكان أكثر من 27 مواطنا بينهم نساء وأطفال سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح منذ صباح أمس الأحد.

كما ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح إلى 10، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 32,226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.