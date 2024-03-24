الرئيس المصري وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ، مع التركيز على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وخلال اللقاء الذي عقد في القاهرة اليوم ، أكد السيسي ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في ذلك الصدد، مشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء.

‎ ‎واستعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء عبر الطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

‎وشهد اللقاء تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والرفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل.

وشدد الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لذلك.