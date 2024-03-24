11 قتيلا جراء عاصفة في البرازيل

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم بسبب عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرق البرازيل الجمعة، ولا سيما المنطقة الجبلية في ولاية ريو دي جانيرو حيث وصفت السلطات الوضع بـ"الحرج".

وأكدت حكومة ولاية ريو مقتل أربعة أشخاص في انهيار منزل ومبنى صغير في بتروبوليس، وهي بلدة سياحية تبعد حوالى 70 كيلومترا عن عاصمة الولاية.

وتعاني البرازيل آثار تغيّر المناخ، وتشهد كوارث طبيعية متكررة. وقضى أكثر من 230 شخصا في بتروبوليس عام 2022 بعد هطول أمطار غزيرة.