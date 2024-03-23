حريق في مصفاة نفط في روسيا بعد سقوط طائرة مسيرة

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ إن حريقا اندلع في مصفاة كويبيشيف النفطية في منطقة سامارا الروسية بعد سقوط طائرة مسيرة في المنطقة صباح اليوم.

وأضافت الوكالة أنه لم تقع أي إصابات وأن رجال الإطفاء يكافحون الحريق في المصفاة المملوكة لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.

واستهدفت أوكرانيا عددا من مصافي التكرير الروسية بهجمات بطائرات مسيرة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل عملها.

