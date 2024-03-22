الكرملين يقرّ بأن روسيا "في حالة حرب" في أوكرانيا

أقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا هي "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما واظبت السلطات على استخدام عبارة "عملية عسكرية خاصة" للإشارة الى الهجوم الذي أطلقته على جارتها قبل أكثر من عامين.

وقال بيسكوف في حديث الى صحيفة روسية مقرّبة من الكرملين نشر الجمعة "نحن في حالة حرب. نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، لكن مذ تشكّلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب مجتمعاً في كل هذا الى جانب أوكرانيا، بالنسبة إلينا، أصبحت حرباً. أنا مقتنع بذلك، وعلى الجميع أن يفهمه".