رئيسة الوزراء الإيطالية تقاضي أب وابنه وتطلب تعويض 100 ألف يورو

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا" أن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، مطلوبة للشهادة يوم 2 يوليو المقبل في محاكمة رجلين متهمين بصنع صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها ونشرها على الإنترنت.

وطالبت ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو (108 آلاف دولار)، وستتبرع بالتعويض لصندوق وزارة الداخلية للنساء ضحايا العنف الأسري، حسبما نقلت إنسا عن المحامية، ماريل جيوليا مارونيو، الثلاثاء.

وفقا للوكالة، تعرفت شرطة إيطاليا في 2020 على الرجلين وهما أب وابنه قاما بتحميل صور مزيفة على موقع إباحي أميركي، عن طريق تتبع بيانات أحد هواتفهما المحمولة. وقتها، لم تكن ميلوني رئيسة وزراء وإنما رئيسة حزب إخوة إيطاليا.

وأضافت المحامية مارونيو أن أي تعويض سيكون "رمزيا" وتابعت أنها تأمل في أن يرسل قرار ميلوني برفع دعوى قضائية رسالة للنساء اللاتي وقعن ضحايا لمثل هذه الإساءة لتشجيعهن على اتخاذ خطوة مماثلة.