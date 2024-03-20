بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء مباحثات جديدة بشأن غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مدينة جدة الأربعاء لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

ويُجري بلينكن، القادم من العاصمة الفلبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قبل التوجه إلى مصر الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.

وهذه الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ويفترض على وزير الخارجية الأميركي الذي قال الثلاثاء إن "100% من سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، أن يواصل الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق لوقف إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح ما تبقى من رهائن"، فضلاً عن تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق لمرحلة ما بعد الحرب.