قتلى في انقلاب ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية قبالة ساحل اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني اليوم الأربعاء انقلاب ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية قبال ساحل جنوب غرب اليابان بالقرب من مقاطعة ياماجوشي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، ومازال شخصان في عداد المفقودين، كما تم نقل شخصين آخرين للمستشفى.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث، ولكن يعتقد أنه يرجع جزئيا للرياح القوية والأمواج المرتفعة.

وأضاف خفر السواحل الياباني أنه لم يقع أي تسرب كيماوي من الناقلة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الناقلة كيونج صن، التي كانت تحمل طاقم عمل مؤلف من 11 شخصا، أرسلت نداء استغاثة لخفر السواحل الياباني نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قالت إنها بدأت تميل في المياه بالقرب من جزيرة تابعة لمدينة شيمونوسيكي في مقاطعة ياماجوشي.