رئيسة وزراء إيطاليا: نعارض قيام إسرائيل بتحرك عسكري بري في رفح

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إن حكومتها تعارض التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضافت أمام أعضاء مجلس الشيوخ "سنؤكد معارضتنا للعمل العسكري الميداني لإسرائيل في رفح والذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية أكبر على المدنيين المتجمعين في تلك المنطقة".

وقالت إن من الأولويات الآن فتح طرق برية جديدة وممر بحري من قبرص إلى غزة لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.