وزارة الخارجية الأفغانية تستدعي السفير الباكستاني

في أعقاب التوترات بين أفغانستان وباكستان، استدعت وزارة الخارجية في أفغانستان، التي تخضع لسيطرة حركة طالبان، السفير الباكستاني وسلمته خطاب احتجاج على الهجمات الباكستانية التي استهدفت مواقع في أفغانستان.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن الوزارة أدانت في بيان أمس الاثنين الهجمات الجوية الباكستانية التي وقعت في إقليمي خوست وبكتيكا، مما أسفر عن مقتل نساء وأطفال.

وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء السفير الباكستاني في كابول عبيدالرحمن نظاماني، مضيفة أنه تم تسليمه خطاب احتجاج بشأن الهجمات التي وقعت الليلة الماضية.

كما طالبت الوزارة شعب باكستان والحكومة المدنية الجديدة بعدم السماح للتصرفات الأحادية بأن تؤثر سلبا على العلاقة بين الدولتين.

وكان ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا جراء غارات جوية شنتها مقاتلات باكستانية في خوست وبكتيكا.