الكويت.. 4 مراسيم وقرارات بسحب الجنسية من 26 شخصًا لأسباب مختلفة

أصدرت الحكومةُ الكويتية 4 مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من 26 شخصًا؛ لأسباب مختلفة.

وحسب صحيفة القبس: جاءت المراسيم بناء على قانون الجنسية الذي ينصّ "على سحب الجنسية إذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، و"سحب الجنسية إذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة".

وجاءت بناء على المادة 21 مكرر، والتي تنصّ على "معاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصّة بتحقيق الجنسية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن القرارات تتوالى لسحب الجنسية من المزورين وممن حصلوا عليها عن طريق الغش.