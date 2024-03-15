فلسطينيون برفح يصلون الجمعة الأولى من رمضان بجوار أطلال مسجد دمره هجوم إسرائيلي

أدى الفلسطينيون في غزة صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بجوار أطلال مسجد دمره هجوم إسرائيلي، وهو واحد من مئات المساجد في قطاع غزة دمرتها الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر.

ووقف عشرات المصلين في صفوف لأداء الصلاة في الشارع بجوار أطلال مسجد الفاروق في رفح، وبسطوا سجادات الصلاة في ظل مئذنة بيضاء هي كل ما تبقى من المبنى الذي دكه قصف إسرائيلي.

وظهرت لافتة "مسجد الفاروق" على جانب سرادق في شارع ليكون مكانا مؤقتا لأداء الصلاة وسط الخراب والدمار المحيط.

ويتكدس ما يزيد عن مليون فلسطيني في رفح التماسا للأمن من الحملة العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر .

وقال أبو جهاد وهم محام فر إلى رفح في الطرف الجنوبي من الجيب الضيق المكتظ بالسكان من منزله في مدينة غزة في الشمال، إنه أدى صلاة الجمعة في أحد الحقول.

وأضاف أبو جهاد وهو أب لستة أطفال إن "الأرض كلها أرض الله" ومن ثم بوسع المسلمين أداء الصلاة في أي مكان وهذا ما لا تستطيع إسرائيل حرمانهم منه.

ومضى أبو جهاد يقول عبر الهاتف إن الناس أدوا الصلاة في الخيام بعد أن دك القصف الإسرائيلي المساجد والشوارع.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس التي تدير غزة إن الهجمات الإسرائيلية دمرت 223 مسجدا بالكامل ودمرت 289 مسجدا آخر بصورة جزئية، كما دمرت الهجمات الإسرائيلية أيضا ثلاث كنائس.