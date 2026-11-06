ترامب: إيران لا تفعل شيئاً دون موافقتنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران لا تفعل شيئاً دون موافقة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض أنه يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً بخطوات إضافية تجاه إيران أو "المصادقة على الاتفاق".

وأشار إلى أن إيران تحتاج إلى 25 عاماً لإعادة بناء ما دمرته الولايات المتحدة ولا يريد تدمير ما تبقى منها.

وأكد أنه سيقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.