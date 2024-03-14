إصابة خمسيني بجروح خطيرة في عملية طعن وسط إسرائيل

قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن رجلا في الخمسينيات من عمره أصيب "بجروح خطيرة" بعد تعرضّه للطعن الخميس في هجوم في وسط إسرائيل، وقالت الشرطة إنه تمّ "شلّ حركة" المهاجم.

وأضاف جهاز الإسعاف أن الهجوم وقع خارج كيبوتس بيت كاما، على بعد حوالي 55 كيلومترا جنوب غرب القدس.

وقال كبير المسعفين في خدمة نجمة داود الحمراء كالمان غينزبرغ "وصلنا إلى مكان الحادث بأعداد كبيرة، ولاحظنا حركة كبيرة، وبجوار أحد المتاجر كان رجل في الخمسينيات من عمره ممددًا فاقد الوعي ومصابًا بطعنات".

وأضاف في بيان "وضعناه على الفور في وحدة العناية المركزة المتنقلة ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة مع إجراء عملية الإنعاش".

يأتي الهجوم غداة إعلان الشرطة أن اثنين من أفراد الأمن الإسرائيليين أصيبا في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وصل على دراجة هوائية إلى حاجز الأنفاق جنوب القدس. وأعلنت الشرطة في وقت لاحق مقتل المهاجم.