انطلاق الصاروخ العملاق ستارشيب في رحلته التجريبية الثالثة

أجرت شركة سبايس اكس الخميس الاختبار الثالث لإطلاق ستارشيب، وهو أقوى صاروخ في العالم، وهو أمر حيوي لخطط وكالة الفضاء الأميركية لإرسال روادها على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد، ولآمال إيلون ماسك في إقامة مستعمرات بشرية على المريخ.

وحصل الانطلاق من قاعدة تابعة للشركة في جنوب شرق تكساس قرابة الساعة 8.25 صباحاً بالتوقيت المحلي (13.25 ت غ)، ونُقل عبر بث حي على الإنترنت شاهده أكثر من 1.5 مليون شخص.