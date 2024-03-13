الأرجنتين تمدد تعليق عمل وكالة الأنباء الحكومية

علقت الحكومة الأرجنتينية أول من أمس، عمل وكالة «تيلام» الرسمية للأنباء أسبوعاً إضافياً في أعقاب إعلان الرئيس خافيير ميلي أنه سيغلق ما وصفه بآلة «الدعاية» الناطقة بلسان الحكومات اليسارية السابقة.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، قال مراقب «تيلام» الذي عينته الحكومة أخيراً، إنه «تم تمديد الإعفاء من العمل المدفوع الأجر لمدة سبعة أيام».

والإثنين أيضاً تلقى موظفو الوكالة اقتراحاً للتقاعد الطوعي رفضته جمعية للموظفين، حسبما قال توماس إلياسشيف المندوب النقابي في «تيلام» لوكالة «فرانس برس».

وتعد المؤسسة الإخبارية التي تأسست قبل 79 عاماً ويعمل بها أكثر من 700 موظف أحدث ضحايا خطة ميلي لإغلاق مؤسسات رسمية منذ توليه منصبه في ديسمبر.