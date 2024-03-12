مقتل 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات باستهداف اسرائيلي في غزة

قتل تسعة فلسطينيين على الأقل اليوم الثلاثاء باستهداف اسرائيلي لمجموعة من المواطنين كانوا ينتظرون مساعدات جنوب مدينة غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية.

وقالت المصادر الطبية انه تم نقل جثث الضحايا إلى أحد المستشفيات بمدينة غزة بالإضافة إلى عدد من المصابين.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الجيش الإسرائيلي على الحادثة، علما أن هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها استهداف تجمع فلسطينيين ينتظرون مساعدات.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها إن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل شمال القطاع قليلة جدا لا تكفي .

من جانبها ،قالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها أن "قصف تجمعات الناس الجياع أصبح روتين يومي يمارسه الجيش الإسرائيلي و يراه المجتمع الدولي، محذرا من أن الجوع سيفتك بكل سكان شمال القطاع".

وأضافت الوزارة بأن "ثمن وجبة من المساعدات قد يعني الموت المحقق، داعية إلى إغاثة سكان الشمال وعدم تركهم "فريسة للجوع و القصف و المرض"وحذرت من أن "العالم سيشهد أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة إن لم تتحركوا اليوم لإنقاذ سكان القطاع".

ونوهت الوزارة إلى أن 25 شخصا توفوا منذ بدء الحرب غالبيتهم من الأطفال نتيجة الجوع .