بن غفير يطالب بشن حرب على حزب الله.. وينتقد غالانت.. ماذا تنتظر؟

انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن غفير اليوم الثلاثاء وزير الدفاع يوآف غالانت بعدما أطلق حزب الله أكثر من مئة صاروخ على شمال إسرائيل ، مطالبا بشن حرب الآن على الحزب.

وقال بن غفير في بيان "غالانت، الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟" مضيفا "تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل، وأنتم تجلسون فى هدوء ؟،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع "يتعين علينا أن نبدأ بالرد وشن هجوم - الحرب ، الآن".

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بشن العديد من الهجمات على البنية التحتية لحزب الله في لبنان.