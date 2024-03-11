مقتل 26 وفقد 6 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين إن فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية أسفرت عن مقتل 26 شخصا وفقدان ستة على الأقل.

ووفقا لوكالة الكوارث الإندونيسية، تضررت جسور ومدارس و280 فدانا من الأراضي الزراعية وما يقرب من 700 منزل بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ يوم الخميس.

وقالت وكالة الكوارث في بيان اليوم الاثنين إن 39 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات والانهيارات الأرضية في المنطقة.

ومع توقع هطول مزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة، حذرت الوكالة من وقوع مزيد من الأضرار الناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية.

وبدأ موسم الأمطار في إندونيسيا في يناير كانون الثاني، وتوقعت هيئة الأرصاد وصول الأمطار ذروتها في الربع الأول، لا سيما في جزيرتي جاوة وسومطرة.