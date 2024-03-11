لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية: دمشق "بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار"

أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر في جنيف اليوم الاثنين، أن سورية تعاني من موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو بينهيرو، "منذ أكتوبر الماضي، شهدت سورية أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات. ومع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، أصبح من الضروري بذل جهد دولي حازم لاحتواء القتال على الأراضي السورية".

وأضاف بينهيرو، على خلفية محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، أن "سورية أيضا بحاجة ماسة لوقف إطلاق النار".

وأشارت اللجنة إلى تصاعد القتال في سورية عقب انفجارات خلال حفل تخرج في الكلية الحربية في مدينة حمص التي تسيطر عليها الحكومة في 5 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل، بينهم 37 مدنيا، وإصابة عشرات الأشخاص بجروح.

وردت القوات السورية والروسية بقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.