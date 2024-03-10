راكب يلقي بعملات معدنية في محرك طائرة لجلب الحظ

ذكرت شبكة "سي إن إن " أن رحلة جوية في الصين تأخرت لأكثر من 4 ساعات، بعد أن ألقى أحد الركاب عملات معدنية في محرك الطائرة.

وبناءً على ذلك، كان من المقرر مبدئيًا أن تقلع رحلة طيران جنوب الصين CZ8805 من مدينة سانيا الجنوبية بجزيرة هاينان إلى بكين في حوالي الساعة 10:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي) في 6 مارس، لكنها لم تغادر حتى حوالي الساعة 2:16 مساءً، وذلك استنادًا إلى بيانات من موقعين لتتبع الرحلات الجوية Flightradar24 وFlight Aware.

يُظهر مقطع الفيديو، الذي أعادت وسائل الإعلام الحكومية نشره، مضيفة طيران تستجوب الراكب بشأن العملات المعدنية التي ألقاها في المحرك، فأجاب الراكب: "3 إلى 5".

وقال ممثل لشركة طيران جنوب الصين إن قوات أمن المطار ألقت القبض على الراكب. وأكدت الشركة أيضًا أنها عثرت على العملات، لكنها لم تكشف عن العدد الدقيق. كما لم يتم الكشف عن هوية الراكب.

وأكدت شركة طيران جنوب الصين أن "موظفي صيانة الطائرات أجروا فحصا شاملا للسلامة وقرروا أنه لا توجد مشاكل تتعلق بالسلامة قبل الإقلاع".

وعلى موقع التواصل الاجتماعي ويبو، أصدرت شركة طيران جنوب الصين تحذيرا من "السلوك غير الحضاري"، قائلة إن "رمي العملات المعدنية في الطائرات يشكل تهديدا لسلامة الطيران وسيؤدي إلى عواقب وخيمة"، وعقوبات مختلفة.

كثيرًا ما حدث قيام الركاب في الصين بإلقاء العملات المعدنية في محركات الطائرات بحثًا عن "الحظ" في السنوات الأخيرة.

وفي أكتوبر الماضي، تأخرت رحلة لشركة طيران جنوب الصين في قوانغتشو بعد أن ألقى أحد الركاب عملة معدنية على الطائرة.

في عام 2021، تم إلغاء رحلة طيران GX Airlines بين ويفانغ وهايكو عندما تم اكتشاف عملات معدنية عدة ملفوفة بورق أحمر على الأرض.

وفي عام 2017، ألقى راكب مسن عملة معدنية على طائرة تابعة لشركة طيران جنوب الصين في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي، مدعيا أنها "صلاة من أجل رحلة آمنة".