محمد بن زايد يبارك لملك البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": " أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، وأعبر عن أصدق تمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة المسيرة المباركة من أجل التنمية والازدهار في البحرين الشقيقة".