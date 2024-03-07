القوات السورية تشتبك مع مجموعة إرهابية حاولت مهاجمة موقع عسكري قرب إدلب

قالت وزارة الدفاع السورية اليوم الخميس إن قواتها المسلحة اشتبكت مع "مجموعة إرهابية" حاولت مهاجمة موقع عسكري بالقرب من إدلب.

وأضافت الوزارة أنها أسقطت ثلاث طائرات مُسيرة تابعة للمجموعة في ريفي القنيطرة وإدلب وألقت القبض على أحد أعضائها.

وجاء في البيان "وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي تشتبك مع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاولت التسلل والاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح وتلقي القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية".