ألمانيا.. سياسيات بارزات تطالبن بتولي امرأة رئاسة البلاد لأول مرة

دعت سياسيات بارزات من مختلف الأطياف إلى تولي امرأة رئاسة ألمانيا لأول مرة في تاريخ البلاد.

وجاء هذا النداء في مقال نشر في صحيفة تاجس شبيجل قبل اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا الجمعة.

ومن بين المشاركات عضوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، والحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، وحزب الخضر.

ومنصب الرئيس هو الأعلى في ألمانيا، على الرغم من أن العديد من المسؤوليات شرفية.

وتنص القواعد على أن الرئيس يجب أن يكون مواطنا ألمانيا ، وله الحق في التصويت في البوندستاج ، وأن يكون قد بلغ من العمر 40 عاما.

وتستمر مدة الولاية خمس سنوات. ولا يسمح بإعادة الانتخاب اللاحقة إلا مرة واحدة. وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي ، فرانك فالتر شتاينماير ، في عام 2027.

ولا ينتخب الرئيس الألماني عن طريق التصويت الشعبي. وبدلا من ذلك، يتم إنشاء مؤتمر خاص لاختيار المرشح الفائز عن طريق الاقتراع السري.