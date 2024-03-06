أول اتهام لأميركي باستيراد غاز مسبب للاحترار

أصبح رجل من كاليفورنيا أول أميركي يُتهم باستيراد غاز مسبب للاحترار المناخي شديد التلوّث بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن مسؤولون أول من أمس. وقُبض على مايكل هارت، من مدينة سان دييغو في غرب الولايات المتحدة، بموجب قانون صادر سنة 2020 بشأن الابتكار والإنتاج يحظر استيراد مركبات الكربون الهيدروفلورية دون الحصول على إذن من وكالة حماية البيئة.

هذه الغازات المفلورة الموجودة عادة في الثلاجات ومكيفات الهواء، وفي أنظمة مكافحة الحرائق أو المستخدمة أيضاً كعوامل نفخ في المواد الرغوية، هي غازات دفيئة قوية، لها تأثير أقوى بمئات أو حتى آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، وزيادة الاحترار.