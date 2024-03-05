لبنان: مفاوضات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل تبدأ في رمضان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء إن المحادثات غير المباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل.

وقال ميقاتي لقناة الجديد إن المسؤولين اللبنانيين يدرسون اقتراحا للمبعوث الأميركي آموس هوكستين الذي زار بيروت يوم الاثنين من أجل الدفع بحل دبلوماسي لوقف تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.