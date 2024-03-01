قتلى جراء غارة إسرائيلية على الساحل السوري

قتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي إيراني جراء غارة إسرائيلية استهدفت الجمعة مدينة بانياس على الساحل السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "دوت ثلاثة انفجارات عنيفة فجر اليوم (الجمعة) ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي طال فيلاّ" في أطراف مدينة بانياس على الساحل السوري.

وأضاف المرصد "تأكد مقتل قيادي من الجنسية الإيرانية وشخصين آخرين كانوا معه من جنسية غير سورية".

وهذا الاستهداف "هو الأول من نوعه في بانياس منذ ثلاث سنوات" بحسب المرصد.

وفي الرابع من سبتمبر 2021 قتل ثلاثة عسكريين وأصيب 23 آخرين بجروح جراء ضربات إسرائيلية طالت جبال مصياف وضواحي بانياس غرب سورية وفق المرصد.