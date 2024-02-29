مسؤول في الأمم المتحدة: "الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة"

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الخميس أنّ "الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب"، معلّقاً على سقوط عدد كبير من القتلى خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وكتب غريفيث على منصة "اكس" "أنا غاضب من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال عملية تسليم مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة اليوم".

وقُتل أكثر من مئة فلسطيني الخميس في غزة خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية شابتها الفوضى وفق حركة حماس التي اتهمت الجنود الإسرائيليين بفتح النار على الحشد المتضور جوعاً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أشرف القدرة بـ "ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104 قتلى و760 إصابة برصاص قوات الاحتلال الذي استهدف تجمع المواطنين الذين حاولوا الحصول على الطعام أثناء وصول شاحنات المساعدات المحملة بالدقيق عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة".