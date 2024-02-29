مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه

قتل المعارض البارز للمجلس العسكري الحاكم في تشاد يايا ديلو دجيرو في هجوم استهدف مقر حزبه، وفق ما أكد المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث وزير الاتصالات عبدالرحمن كلام الله إن يايا ديلو توفي الأربعاء "حيث لجأ في مقر حزبه. لم يكن يريد الاستسلام وأطلق النار على قوات حفظ النظام".

وأفاد المدعي العام في وقت سابق عن قتلى "بينهم يايا ديلو" من دون تقديم تفاصيل عن ظروف مقتله.

واتُهم يايا ديلو الذي كان زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المعارض بقيادة هجوم استهدف مكاتب جهاز الأمن الداخلي ليل الثلاثاء الأربعاء.

وجاء ذلك بعد توقيف عضو في الحزب اتهم بالتورط في "محاولة اغتيال تستهدف رئيس المحكمة العليا".

وفي تصريحات أدلى بها لفرانس برس الأربعاء، نفى ديلو أي علاقة له بالحادثة منددا بما وصفها بأنها "كذبة" مدفوعة سياسيا.

وقال "لم أكن موجودا".

كما دان الاتهامات بمحاولة الهجوم على رئيس المحكمة العليا على اعتبارها "مفبركة".

والثلاثاء، أعلنت تشاد بأنها ستجري انتخابات رئاسية في السادس من مايو كان كل من ديلو والرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إنتو يخطط للترشح فيها علما بأنهما مرتبطان بقرابة عائلية.