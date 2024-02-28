زيلينسكي يزور ألبانيا في إطار تحركاته الدبلوماسية المكوكية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألبانيا في إطار دبلوماسيته المكوكية لحشد الدعم لبلاده التي مزقتها الحرب، في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضا في إمدادات المساعدات الغربية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن زيلينسكي قوله، في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تيرانا، اليوم الأربعاء، في اعقاب زيارته للسعودية، لمناقشة مسائل "الدفاع والتعاون السياسي" وسوف يشارك في قمة "أوكرانيا - جنوب شرق أوروبا هناك.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن ألبانيا كانت من بين أكبر المساهمين في حلف شمال الأطلسي في المجهود الحربي لأوكرانيا على أساس نصيب الفرد. وأشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بألبانيا خلال زيارة إلى تيرانا هذا الشهر لكونها من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.