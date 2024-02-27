ميلوني تواجه أول هزيمة انتخابية في سردينيا

منيت أغلبية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء بأول انتكاسة في صناديق الاقتراع منذ توليها السلطة، معترفة بهزيمة أمام معارضة يسار الوسط خلال الانتخابات الإقليمية في سردينيا.

وهزمت النائبة عن حركة 5 نجوم أليساندرا تودي المتحالفة مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط، رئيس بلدية كالياري باولو تروزو عضو حزب فراتيلي ديتاليا من اليمين المتطرف، الذي مثل تحالف ميلوني الحكومي، بحسب النتائج التي نشرت الثلاثاء.

رغم انتزاع تودي فوزها بفارق بسيط - 45,4% من الأصوات مقابل 45% لتروزو - فإن ذلك يمثل أول هزيمة انتخابية لميلوني منذ توليها منصبها في أكتوبر 2022.

وشكل هذا التصويت أيضا خطوة مهمة بالنسبة للمعارضة التي كانت منقسمة حتى الآن، ولكنها اتحدت وراء مرشحة واحدة.

وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين "لقد أثبتنا اليوم أنه يمكن هزيمة اليمين".

وأضاف رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي رئيس حركة 5 نجوم أن "سكان سردينيا أغلقوا الباب أمام ميلوني وحلفائها وفتحوه أمام التناوب".

وكتبت ميلوني في تغريدة الثلاثاء ان "الهزائم غالبا ما تكون مخيبة للآمال، لكنها أيضا فرصة للتأمل والتحسن. سنستخلص ايضا العبر من ذلك".