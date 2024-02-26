ترامب يستأنف حكم الاحتيال الصادر عن محكمة في نيويورك

استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحكم الذي غرمه مبلغ 355 مليون دولار الصادر عن محكمة في نيويورك بعد أن تبين أنه تلاعب في قيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية، حسبما أظهرت ملفات المحكمة الاثنين.

وكان ترامب - الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في نوفمبر - قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنغورون.

كما يمنعه الحكم وأبناؤه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك: ترامب لمدة ثلاث سنوات وأبناؤه لمدة عامين.

وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9%، فعلى ترامب دفع نحو 454 مليون دولار، وفقا لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك - مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.

ويعني الاستئناف أن القضية وما تنطوي عليه من مخاطر مالية كبيرة، ستستمر لفترة طويلة في الحملة الرئاسية وربما بعد استحقاق نوفمبر.

واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعيا أن القضايا "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".

وقال إنغورون في حكمه الصادر في 16 فبراير إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترامب.

وقال إنغورون عن ترامب وولديه المتهمين أيضا "إن عدم استعدادهم بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض".