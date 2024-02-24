زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة خمس درجات ، مقاطعة "هوالين"، في شرق تايوان، في الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة مساء اليوم "بالتوقيت المحلي" طبقا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأضافت الإدارة أن مركز الزلزال، كان في المحيط الهادئ، قبالة سواحل مقاطعة "هوالين"، على بعد 40 كيلومتراً جنوب مقر الحكومة المحلية لمقاطعة هوالين، على عمق 21.5 كيلومتر.