مصرع 16 شخصا جراء انهيار منجم ذهب في فنزويلا

لقي 16 شخصا مصرعهم جراء انهيار منجم غير قانوني للذهب في جنوب فنزويلا.

وقالت السلطات الفنزويلية إن الانهيار وقع بسبب انزلاق للتربة في منجم "بويا لوكا" بولاية بوليفار وأسفر أيضا عن إصابة 16 شخصا، بينما تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء 200 شخص من المنطقة.

ولفتت إلى أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين محتملين ما زالت متواصلة.

وتضم منطقة بوليفار احتياطات كبيرة من الذهب والماس والحديد والبوكسيت والكوارتز .