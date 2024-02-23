بلينكن: أميركا تشعر بخيبة أمل إزاء خطط إسرائيل لبناء 3000 وحدة سكنية بالمستوطنات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه يشعر "بخيبة أمل" إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس إن السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة هي أن المستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية فيما يخص التوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.