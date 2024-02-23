روسيا تكثف هجماتها على "النقطة الساخنة" بشرق أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية الجمعة أن روسيا كثفت هجماتها في منطقة دونيستك (شرق) وخصوصا على بلدة ماريينكا بعد سيطرتها على أفدييفكا التي لها دلالات رمزية كبيرة.

ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث، صعدت القوات الروسية هجماتها العنيفة وسيطرت على بلدة أفدييفكا الاستراتيجية الواقعة شرقا، فيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات جراء نقص الذخيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش دميترو ليخوفيي في ساعة متأخرة الخميس أن منطقة ماريينكا باتت "نقطة ساخنة أخرى" عقب سقوط أفدييفكا.

وأضاف أن "قرب قريتي نوفوميخايليفكا وبوبيدا، حاول العدو بدعم من مروحيات اختراق دفاعات قواتنا 31 مرة".

وتقع القريتان جنوب غرب ماريينكا.

وأعلنت روسيا الخميس إن قواتها سيطرت على بوبيدا.

بعد سقوط أفدييفكا تتقدم القوات الروسية غربا وترغم القوات الأوكرانية على مزيد من التراجع من بلدة دونيستك التي يسيطر الانفصاليون على جزء كبير منها.

ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع الوضع على الجبهة بأنه "صعب جدا" بسبب تأخر وصول إمدادات الدعم العسكرية الغربية.

وقال القائد العسكري المسؤول عن القطاع أولكسندر تارنافسكي في تصريحات تلفزيونية إن القوات الروسية اشتبكت مع الأوكرانيين 43 مرة في ماريينكا الخميس.

وأضاف تارنافسكي أن "منطقة دونيتسك، باتجاهي أفدييفكا ومارينكا، لها النصيب الأكبر من الضربات الجوية والمدفعية وبالمسيرات".