حريق كبير يلتهم مبنى سكنيا في بلنسية الساحلية بإسبانيا

قالت أجهزة الطوارئ، اليوم الخميس، إن حريقا ضخما التهم مبنى سكنيا في مدينة بلنسية الساحلية في إسبانيا.

وقالت مصادر إن الحريق اندلع في شقة بالطابق الرابع، وسرعان ما انتشر في أنحاء المبنى المرتفع.

وأشارت تقارير إعلامية إلى مخاوف من وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى.

وذكرت صحيفة لا فانجوارديا أن السلطات أمرت بإقامة مستشفى ميداني كإجراء احترازي.

وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب على واجهة المبنى الجديد نسبيا الذي اشتعلت فيه النيران، من الطابق الأرضي إلى السطح.

وبدا أن الواجهة مصنوعة من مادة شديدة الاشتعال، وقد سقطت أجزاء منها داخل المبنى، في حين استمر الحريق.

وأرسلت أجهزة الطوارئ 16 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث.

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق المبنى، وأدت رياح قوية إلى انتشار النيران.