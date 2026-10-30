القبض على المتورطين في سرقة تسببت بانفجار في اليونان

قالت السلطات اليونانية إنها ألقت القبض على رجلين يونانيين ومواطن ألباني، للاشتباه في تورطهم في سرقة أنابيب غاز نحاسية من أحد المباني، ما تسبب في تسرب للغاز أدى إلى انفجار أوقع قتلى في وسط أثينا الشهر الماضي.

وأودى الانفجار، الذي وقع في 25 سبتمبر في منطقة بلاكا السياحية، بحياة 6 أشخاص، بينهم 4 أميركيين.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن خبراء من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للفرقة خلصوا، بعد إجراء التحقيقات، إلى أن المشتبه بهم ألحقوا أضراراً بالبنية التحتية الرئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي في المبنى المؤلف من طابقين، قبل ساعات من وقوع الانفجار، بعدما اقتلعوا أجزاء من الأنابيب النحاسية.

ووقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، عندما ضغط أحد السكان على مفتاح الإضاءة.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام ممثل للادعاء العام الجمعة.