طالبان تنفذ في ملعب حكم الإعدام في حق شخصين أدينا بتهمة القتل

نفذت سلطات حركة طالبان في ملعب لكرة القدم في شرق أفغانستان حكم الإعدام في حق رجلين أدينا بتهمة القتل، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وأعدم الرجلان رميا بالرصاص في ملعب رياضي في مدينة غزنة تجمع فيه آلاف الرجال الذين أتوا لحضور تنفيذ حكم الإعدام.

وقال المسؤول الكبير في المحكمة العليا عتيق الله درويش "أدين هذان الشخصان بتهمة القتل .. بعد محاكمة دامت سنتين امام محاكم البلاد وقد تم التصديق على الحكم.

وحضرت في الملعب عائلات الضحايا التي رفضت العفو عن الرجلين.

وقال جهاز الاعلام والثقافة في ولاية غزنة أن تنفيذ حكم الاعدام بالرجلين أتى بموجب مبدأ القصاص من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى عن المحكوم عليهما وجرائمهما.