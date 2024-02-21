مقتل واصابة 17 سودانيا في حادث مروري بأسوان

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرين ، جميعهم من الجنسية السودانية، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي في محافظة أسوان جنوبي مصر.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء محاولة مجموعة من السودانيين الفرار بسيارة ربع نقل نظرًا لدخولهم إلى أسوان بطريقة غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن السرعة الجنونية أدت إلى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي واشتعال النار بها، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا،وإصابة 6 آخرين.