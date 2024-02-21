المجر تصدق على انضمام السويد إلى الـ «ناتو»   

بعد تأخر طويل من المتوقع أن يصدق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الإثنين المقبل. وطلب زعيم حزب «فيدس» الحاكم ماتي كوتشيس من رئيس البرلمان إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في 26 فبراير.

ونشر كوتشيس، أمس، نسخة من الطلب على صفحته على موقع «فيس بوك».

من جانبها، وافقت اللجان في البرلمان بالفعل على التصديق، وكل ما يتبقى الآن هو موافقة المجلس.

يُشار إلى أن المجر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في حلف «الناتو»، البالغ عددها 31، التي لم تصدق على انضمام السويد بعد.